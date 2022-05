Salernitana-Venezia, le formazioni ufficiali: scontro diretto (Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo una lunghissima attesa, ecco l’ultimo recupero della ventesima giornata, match che ha il sapore di salvezza. Un vero e proprio scontro diretto tra la terzultima e l’ultima, a pochi punti di distanza e desiderose di rimanere in Serie A. Ecco di seguito le formazioni ufficiali di Salernitana-Venezia, partita che potrà decidere – anzitempo – il destino delle rispettive compagini. Determinante sarà il morale delle due squadre, dato che i campani arrivano da tre vittorie e un pareggio al fronte delle nove sconfitte di fila dei lagunari. In diciottesima posizione con 26 punti, la Salernitana ha tutte le intenzioni di vincere soprattutto perché, con un successo, supererebbe il Cagliari (fermo a quota 28) in vista poi dello scontro ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo una lunghissima attesa, ecco l’ultimo recupero della ventesima giornata, match che ha il sapore di salvezza. Un vero e propriotra la terzultima e l’ultima, a pochi punti di distanza e desiderose di rimanere in Serie A. Ecco di seguito ledi, partita che potrà decidere – anzitempo – il destino delle rispettive compagini. Determinante sarà il morale delle due squadre, dato che i campani arrivano da tre vittorie e un pareggio al fronte delle nove sconfitte di fila dei lagunari. In diciottesima posizione con 26 punti, laha tutte le intenzioni di vincere soprattutto perché, con un successo, supererebbe il Cagliari (fermo a quota 28) in vista poi dello...

