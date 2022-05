Salernitana Venezia, la carica dell’Arechi per continuare a sognare la salvezza (Di giovedì 5 maggio 2022) Salernitana Venezia, i campani con la carica dei 25 mila dell’Arechi per continuare a sognare la salvezza Salernitana Venezia, stasera in campo per il recupero della Serie A della 20^ giornata. Una sfida con in palio tre punti pesanti: per i campani perché vorrebbe dire mettere la testa fuori dal terzultimo posto, per i lagunari invece sarebbe l’occasione per restare aggrappati alla speranza salvezza. All’Arechi ci saranno 25 mila tifosi granata pronti a spingere la squadra di Nicola. Il dodicesimo uomo per continuare a sognare una salvezza che fino a qualche giornata fa sembrava quasi un miraggio impossibile. Scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022), i campani con ladei 25 milaperla, stasera in campo per il recupero della Serie A della 20^ giornata. Una sfida con in palio tre punti pesanti: per i campani perché vorrebbe dire mettere la testa fuori dal terzultimo posto, per i lagunari invece sarebbe l’occasione per restare aggrappati alla speranza. All’Arechi ci saranno 25 mila tifosi granata pronti a spingere la squadra di Nicola. Il dodicesimo uomo perunache fino a qualche giornata fa sembrava quasi un miraggio impossibile. Scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da ...

