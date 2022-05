Salernitana-Venezia 2-1 | campani vedono salvezza

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Labatte ilper 2-1 nel match valido come recupero della 20esima giornata della Serie A ed esce dalla zona retrocessione. Iarrivano a 29 punti e scavalcano il Cagliari, salendo in quart’ultima posizione. I veneti rimangono ultimi a quota 22, ad un passo ormai dalla Serie B. Il verdetto matura al termine di una gara che lainizia col piede sull’acceleratore. Fallo di mano di Ceccaroni, rigore per i padroni di casa: Bonazzoli non sbaglia dal dischetto, 1-0 al 7?. Ilha il merito di rimanere agganciato alla partita e trova il meritato pareggio al 58?. Sepe, già protagonista con una serie di interventi, respinge il colpo di testa di Caldara ma non può opporsi al tap-in di Henry: 1-1. Lariparte all’attacco e al ...