Salernitana, in attesa del Venezia c'è l'arbitro per il Cagliari: al var ancora Mazzoleni (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – In attesa di giocare questa sera il fondamentale recupero con il Venezia, la Salernitana ha conosciuto il nome del prossimo match casalingo con il Cagliari. Un altro scontro diretto per i granata di Davide Nicola, impegnati domenica all'Arechi, calcio di inizio ore 18. A dirigere l'incontro sarà Marco Di Bello di Brindisi, alla terza stagionale con la Salernitana. I due precedenti, entrambi esterni, hanno visto il cavalluccio marino espugnare Venezia (1-2) e pareggiare a Genova, sponda rossoblù (1-1). Il fischietto pugliese sarà coadiuvato da Daniele Bindoni di Venezia e Giovanni Baccini di Conegliano. Tra Nicola e Agostini, nelle vesti di quarto uomo, ci sarà Ivano Pezzuto di Lecce. La designazione che farà discutere più delle ...

