Salah non si trattiene: è successo dopo Real-City, tifosi impazziti (Di giovedì 5 maggio 2022) La finale di Champions League sarà Real Madrid-Liverpool, riedizione del match del 2018. L’attaccante dei Reds Salah scalda già l’ambiente. La rocambolesca vittoria di ieri sera contro il Manchester City proietta il Real Madrid in finale. Gli uomini di Ancelotti raggiungono così il Liverpool di Klopp che aveva avuto la meglio sulla sorpresa VillarReal. Non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 5 maggio 2022) La finale di Champions League saràMadrid-Liverpool, riedizione del match del 2018. L’attaccante dei Redsscalda già l’ambiente. La rocambolesca vittoria di ieri sera contro il Manchesterproietta ilMadrid in finale. Gli uomini di Ancelotti raggiungono così il Liverpool di Klopp che aveva avuto la meglio sulla sorpresa Villar. Non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GiampieroGiglio : @GaretJax81 Per lo meno stavolta non c'è Ramos ed il pericolo che dopo 10 minuti Salah si ritrovi con le gambe spez… - Nic67finalfine : RT @micfur68: Sacchi:'il Liverpool ha mentalità gioco pressing ma non ha campioni/ fuoriclasse' Allison, Alexander- Arnold, Manè, Salah, Va… - Steba661 : RT @micfur68: Sacchi:'il Liverpool ha mentalità gioco pressing ma non ha campioni/ fuoriclasse' Allison, Alexander- Arnold, Manè, Salah, Va… - cacciamosche : @GiacomoPiazza5 Salah meglio di no. E' un dichiarato antisemita che non vorrei nella mia squadra. Visto che si parl… - infoitsport : Salah sogna la vendetta: l'egiziano chiede e ottiene il Real Madrid. E Ramos non c'è più -