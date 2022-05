SailGP | Singapore nel calendario della terza stagione

(Di giovedì 5 maggio 2022) Continua la rapida espansione del, con l’aggiunta dial. L’evento sarà supportato dalTourism Board ( STB) e vedrà i 10 catamarani F50 aliscafilega, che comprendono anche le new entry di Svizzera e Canada, navigare le acque dell’isola per la prima volta. Un accordo triennale che calerà gli equipaggi, nell’ottava tappa del, a Parkland Green, nel pittoresco East Coast Park.si aggiunge ai nove paesi che sono stati già annunciati per la3, che prenderà il via questo mese al Bermuda Sail Grand Prix del 14 e 15 maggio. Come parteBetter Sport Strategy, il GP di...

Advertising

La Gazzetta dello Sport

La rapida espansione di SailGP continua con l’aggiunta di Singapore al calendario della terza stagione, poiché l’iconica città-stato ospiterà il primo Sail Grand Prix asiatico dal 14 al 15 gennaio ...SINGAPORE-SailGP’s rapid global expansion continues with the addition of Singapore to its Season 3 calendar, as the iconic city-state plays host to Asia’s first Sail Grand Prix on January 14-15, 2023.