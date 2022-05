Russia, nessuna parata del 9 maggio nel Donbass (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag – La Russia non organizzerà alcuna parata il 9 maggio nel Donetsk e Lugansk, come riporta l’Ansa. Russia e 9 maggio, per qualcuno era una speranza Per qualcuno era stata quasi una speranza di pace, al punto che fissare il punto sul 9 maggio, data storica per la Russia, pareva quasi significare ciò che oggi considereremmo solo un miracolo: la fine della guerra, in qualsiasi modo essa possa terminare. Invece, la Russia stessa ha annullato la parata del mai troppo citato 9 maggio, nelle repubbliche autoproclamate del Donetsk e del Lugansk. Niente riedizione della “Giornata della Vittoria” in salsa ucraina, dunque. E dunque, per porla in termini ovvi, nessun fine guerra a breve. “Celebreremo la vittoria nel ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag – Lanon organizzerà alcunail 9nel Donetsk e Lugansk, come riporta l’Ansa.e 9, per qualcuno era una speranza Per qualcuno era stata quasi una speranza di pace, al punto che fissare il punto sul 9, data storica per la, pareva quasi significare ciò che oggi considereremmo solo un miracolo: la fine della guerra, in qualsiasi modo essa possa terminare. Invece, lastessa ha annullato ladel mai troppo citato 9, nelle repubbliche autoproclamate del Donetsk e del Lugansk. Niente riedizione della “Giornata della Vittoria” in salsa ucraina, dunque. E dunque, per porla in termini ovvi, nessun fine guerra a breve. “Celebreremo la vittoria nel ...

