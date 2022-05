Rotta per Kiev: il viaggio dei volontari italiani nell’Ucraina in guerra (Parte 2) (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag – La Rotta è movimento, attraversamento, motore. Contro la malinconia dei nostri tempi l’unica soluzione è andare, levarsi subito in piedi e mettersi su una Rotta. Per andare dove? L’importante è mettersi in cammino: rompere l’abitudine che ci fissa ai luoghi conosciuti e a quei ritmi occidentali che “ottundono i sensi e nascondono la vera natura delle cose.” Yeats sognava di camminare per arrivare ad Innisfree e costruire lì una “piccola capanna d’argilla e di canne” dove poter vivere finalmente sereno e in armonia con la natura. Non c’è da aspettarsi una bellezza così al termine di questo viaggio, ma l’abbiamo comunque saputa rapire dai fotogrammi offerti lungo la strada, pochi e rari come i litri di carburante diesel. MakarivRotta tre – Zytomyr Il 22 aprile ci alziamo insolitamente presto e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag – Laè movimento, attraversamento, motore. Contro la malinconia dei nostri tempi l’unica soluzione è andare, levarsi subito in piedi e mettersi su una. Per andare dove? L’importante è mettersi in cammino: rompere l’abitudine che ci fissa ai luoghi conosciuti e a quei ritmi occidentali che “ottundono i sensi e nascondono la vera natura delle cose.” Yeats sognava di camminare per arrivare ad Innisfree e costruire lì una “piccola capanna d’argilla e di canne” dove poter vivere finalmente sereno e in armonia con la natura. Non c’è da aspettarsi una bellezza così al termine di questo, ma l’abbiamo comunque saputa rapire dai fotogrammi offerti lungo la strada, pochi e rari come i litri di carburante diesel. Makarivtre – Zytomyr Il 22 aprile ci alziamo insolitamente presto e ...

