Roman Reigns campione anche su Google: il nuovo primato in WWE (Di giovedì 5 maggio 2022) Il volto della WWE. Il wrestler più conosciuto in questo momento. Il campione indiscusso della Federazione di Stamford. Roman Reigns ha vissuto un grande mese di aprile: il Tribal Chief ha unificato i due allori massimi nel main event di Wrestlemania 38 battendo Brock Lesnar in uno degli appuntamenti più attesi degli ultimi anni di wrestling professionistico. L’attuale leader della Bloodyline è sempre più lanciato verso la plancia di comando degli show amministrati da Vince McMahon: forte, di presenza scenica, accompagnato da un manager leggendario (Paul Heyman), amato da una grandissima fetta di pubblico e con futuro sempre più al centro delle scene. Il 36enne nato in Florida, in questo ultimo mese archiviato ormai da cinque giorni, si è tolto un’altra soddisfazione: essere il wrestler più ricercato sulla piattaforma di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Il volto della WWE. Il wrestler più conosciuto in questo momento. Ilindiscusso della Federazione di Stamford.ha vissuto un grande mese di aprile: il Tribal Chief ha unificato i due allori massimi nel main event di Wrestlemania 38 battendo Brock Lesnar in uno degli appuntamenti più attesi degli ultimi anni di wrestling professionistico. L’attuale leader della Bloodyline è sempre più lanciato verso la plancia di comando degli show amministrati da Vince McMahon: forte, di presenza scenica, accompagnato da un manager leggendario (Paul Heyman), amato da una grandissima fetta di pubblico e con futuro sempre più al centro delle scene. Il 36enne nato in Florida, in questo ultimo mese archiviato ormai da cinque giorni, si è tolto un’altra soddisfazione: essere il wrestler più ricercato sulla piattaforma di ...

