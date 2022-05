Roma, Mourinho: ‘Abbiamo sacrificato la Serie A per arrivare in finale, ce la meritiamo. Da Abraham voglio di più’ (Di giovedì 5 maggio 2022) Josè Mourinho riporta la Roma in finale di una competizione europea 31 anni dopo l’ultima volta. Ma dopo la vittoria con il Leicester... Leggi su calciomercato (Di giovedì 5 maggio 2022) Josèriporta laindi una competizione europea 31 anni dopo l’ultima volta. Ma dopo la vittoria con il Leicester...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaLCFC ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #UECL #ASRoma - OfficialASRoma : ?? Da quel tweet al campo: 10 grandi immagini di José Mourinho a un anno dall'annuncio del suo arrivo ??… - FBiasin : Ennesima finale per #Mourinho che in qualche modo ha già vinto, perché se il tuo stadio è sempre pieno (e quest’ann… - IpnoRo5po : Ci sono allenatori, e poi c'è lui... Questa è la sua Roma, carattere, concentrazione, determinazione e grinta. Ha p… - stefanosabbat : RT @PeppinInter: Arriva a Roma, e in una prima stagione apparentemente anonima si inventa una finale europea in una città che non la vedeva… -