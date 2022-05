Roma, l’odissea del Metropolitan: lavori fermi da tre anni per l’inerzia della Regione Lazio. Che blocca anche i fondi per altri due cinema (Di giovedì 5 maggio 2022) l’inerzia della Regione Lazio sull’accordo di programma che sbloccherebbe l’apertura dello storico cinema Metropolitan, in via del Corso a Roma, tiene in ostaggio anche la riqualificazione di altre due sale comunali: l’Airone in via Lidia, al quartiere Appio Latino, e l’Apollo in via Bixio, all’Esquilino. In ballo ci sono sette milioni di oneri accessori destinati a queste ultime due strutture, che arriverebbero dall’impresa impegnata nel recupero del Metropolitan se soltanto partisse la fase finale dei lavori. bloccata, fin dal 2019, dalla mancanza di un accordo di programma della Regione Lazio, che – recependo una delibera dell’assemblea comunale – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022)sull’accordo di programma che sbloccherebbe l’apertura dello storico, in via del Corso a, tiene in ostaggiola riqualificazione di altre due sale comunali: l’Airone in via Lidia, al quartiere Appio Latino, e l’Apollo in via Bixio, all’Esquilino. In ballo ci sono sette milioni di oneri accessori destinati a queste ultime due strutture, che arriverebbero dall’impresa impegnata nel recupero delse soltanto partisse la fase finale deita, fin dal 2019, dalla mancanza di un accordo di programma, che – recependo una delibera dell’assemblea comunale – ...

ilgogingia : (ieri) Si sbarca... Anzi sono già a casa... Il viaggio di rientro,l'Odissea... Pensavo di dovere pernottare a Roma,… - flazia24 : RT @flamanc24: Stagione 2014/15 Non riuscivo a trovarlaaaa!!! ?? La più bella di tutte, la maglia bandiera. Un' odissea per comprarla. Era f… - flamanc24 : RT @flamanc24: Stagione 2014/15 Non riuscivo a trovarlaaaa!!! ?? La più bella di tutte, la maglia bandiera. Un' odissea per comprarla. Era f… - flazia24 : RT @flamanc24: Stagione 2014/15 Non riuscivo a trovarlaaaa!!! ?? La più bella di tutte, la maglia bandiera. Un' odissea per comprarla. Era f… - flamanc24 : RT @flamanc24: Stagione 2014/15 Non riuscivo a trovarlaaaa!!! ?? La più bella di tutte, la maglia bandiera. Un' odissea per comprarla. Era f… -