Roma, l’esterno del futuro può arrivare dal Manchester United (Di giovedì 5 maggio 2022) La Roma punta un esterno del Manchester United per rinforzare la propria rosa: Mourinho converge l’interesse ancora sulla Premier League Appuntamento con la storia per la Roma di José Mourinho. I giallorossi questa sera andranno a caccia di una finale europea. Con il Leicester, la formazione capitolina ripartirà dall’1-1 del match d’andata. Per compiere l’impresa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 5 maggio 2022) Lapunta un esterno delper rinforzare la propria rosa: Mourinho converge l’interesse ancora sulla Premier League Appuntamento con la storia per ladi José Mourinho. I giallorossi questa sera andranno a caccia di una finale europea. Con il Leicester, la formazione capitolina ripartirà dall’1-1 del match d’andata. Per compiere l’impresa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

hermannpilato : @PinoVaccaro77 @augustociardi75 Su questo non posso non essere d'accordo con te! Alla Roma mancano i centrocampisti… - SimoneFalc01 : -l’attacco della Roma ha segnato 22 gol: Abraham 15, Shomurodov, Afena e Zaniolo 2, Carles Perez 1; -il centrocampo… - chicalo07 : RT @actarus1070: L'associazione Contiamoci segnala che presso l'Ordine dei medici di Roma ci sarebbe stato un vero e proprio colpo di mano.… - Goalist_it : ??| SCOMMESSE #RomaBologna: gli ospiti hanno un pessimo rendimento esterno, l'1 fisso è quotato 1,45 - ILOVEPACALCIO : Spinazzola. Una bella notizia per la Roma e per la Nazionale. L’esterno azzurro è pronto dopo 10 mesi da incubo - I… -