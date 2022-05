Roma-Leicester oggi: orario, canale tv in chiaro, programma, probabili formazioni Conference League 2022 (Di giovedì 5 maggio 2022) Lo Stadio Olimpico di Roma è pronto per ospitare la semifinale di ritorno della UEFA Conference League 2021-2022 che vedrà affrontarsi i padroni di casa della Roma e il Leicester, reduci dal pareggio della gara di andata (1-1) maturato presso il King Power Stadium. Gli uomini di José Mourinho e Brandan Rodgers questa sera, alle ore 21:00, si contenderanno la finale della prima edizione della Conference League in programma a Tirana, in Albania; si attendono 90 minuti (o forse anche di più) molto intensi da vivere tutti d’un fiato. In occasione della gara d’andata, il pareggio finale ha effettivamente manifestato l’equilibrio che ha caratterizzato l’intero match; presumibilmente, anche questa sera la gara sarà equilibrata, con il fattore ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) Lo Stadio Olimpico diè pronto per ospitare la semifinale di ritorno della UEFA2021-che vedrà affrontarsi i padroni di casa dellae il, reduci dal pareggio della gara di andata (1-1) maturato presso il King Power Stadium. Gli uomini di José Mourinho e Brandan Rodgers questa sera, alle ore 21:00, si contenderanno la finale della prima edizione dellaina Tirana, in Albania; si attendono 90 minuti (o forse anche di più) molto intensi da vivere tutti d’un fiato. In occasione della gara d’andata, il pareggio finale ha effettivamente manifestato l’equilibrio che ha caratterizzato l’intero match; presumibilmente, anche questa sera la gara sarà equilibrata, con il fattore ...

