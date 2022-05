Roma-Leicester, Mourinho: “Questa è una vittoria di famiglia, partita straordinaria” (Di giovedì 5 maggio 2022) “È una vittoria di famiglia. Non solo quella che stava in campo e in panchina, ma anche quella che era allo stadio. Abbiamo fatto una gara straordinaria. Quando il tuo portiere fa due parate in 180 minuti contro una squadra di Premier League con così tanta qualità, vuol dire che qualcosa di buono lo hai fatto”. Queste le parole di José Mourinho ai microfoni di Sky Sport, al termine del successo della Roma sul Leicester, una vittoria che vale la finale di Conference League contro gli olandesi del Feyenoord. “Ora dobbiamo pensare alla serie A, per provare a finirla nel miglior modo possibile. Quattordici partite in Europa sono tante e le abbiamo pagate anche in termini di punti in campionato”, spiega lo special one che sulla vittoria di oggi dice: “Noi ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) “È unadi. Non solo quella che stava in campo e in panchina, ma anche quella che era allo stadio. Abbiamo fatto una gara. Quando il tuo portiere fa due parate in 180 minuti contro una squadra di Premier League con così tanta qualità, vuol dire che qualcosa di buono lo hai fatto”. Queste le parole di Joséai microfoni di Sky Sport, al termine del successo dellasul, unache vale la finale di Conference League contro gli olandesi del Feyenoord. “Ora dobbiamo pensare alla serie A, per provare a finirla nel miglior modo possibile. Quattordici partite in Europa sono tante e le abbiamo pagate anche in termini di punti in campionato”, spiega lo special one che sulladi oggi dice: “Noi ...

