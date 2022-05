Roma Leicester LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di giovedì 5 maggio 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per l’andata delle semifinali della Conference League 2021-2022 tra Roma e Leicester: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Olimpico, Roma e Leicester si affrontano nel match valido per il ritorno delle semifinali della Conference League 2021-2022. sintesi Roma Leicester 0-0 moviola Fischio d’inizio ore 21 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Roma Leicester 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali ARBITRO: Srdjan Jovanovic (Ser) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Allo stadio Olimpico, ilvalido per l’andata delle semifinali della Conference League 2021-2022 tra, risultato,Allo stadio Olimpico,si affrontano nelvalido per il ritorno delle semifinali della Conference League 2021-2022.0-0Fischio d’inizio ore 21 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali ARBITRO: Srdjan Jovanovic (Ser) L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

OfficialASRoma : Se i tuoi colori sventolo...???? ?? Anche contro il Leicester, riempiamo l'Olimpico di bandiere! ?? ?? DAJE ROMA! ?? - OfficialASRoma : ?? Tutte le informazioni per i tifosi giallorossi che riempiranno l'Olimpico contro il Leicester ??? Più una: portat… - OfficialASRoma : Ultimo allenamento prima di Roma-Leicester... #UECL #RomaLCFC - mrccmpnll : RT @VoceGiallorossa: ?? Pronti per @OfficialASRoma- @LCFC? Prepartita di @MerKanT92 e @Andreagonini, diretta testuale di @mrccmpnll #ASRom… - cosimobilbalo : Auguro alla roma di riuscire a liquidare il leicester in 90 minuti, sarebbe davvero un peccato dovessero andare ai… -