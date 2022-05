Roma-Leicester | in palio un posto a Tirana | le probabili formazioni

Leggi su zon

(Di giovedì 5 maggio 2022) La notte del verdetto allo stadio Olimpico:si giocano l’accesso alla finalissima della Conference League nella partita di ritorno delle semifinali. Si riparte dall’1-1 del King Power Stadium con il vantaggio iniziale di Pellegrini nel primo tempo, replicato dalla sfortunata autorete di Mancini nella ripresa. Mou: “Vogliamo uno stadio che giochi con noi” Oltre 60mila spettatori proveranno a spingere i giallorossi in quello che sarebbe un grande traguardo, auspicato già ad inizio stagione e diventato concreto strada facendo, nonostante molte insidie. José Mourinho in conferenza stampa ha lanciato un appello ai tifosi affinché “aiutino” laa superare l’ultimo ostacolo tra sé e la finale didel 25 maggio prossimo. “I nostri tifosi devono venire allo stadio per giocare con noi e non per ...