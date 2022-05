Roma - Leicester 1 - 0: Abraham porta Mourinho in finale di Conference League (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma - Il nono centro nella competizione di un eccezionale Tammy Abraham regala alla Roma il sogno della finale di Conference League . Leicester piegato in un Olimpico straripante come il centravanti ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 5 maggio 2022)- Il nono centro nella competizione di un eccezionale Tammyregala allail sogno delladipiegato in un Olimpico straripante come il centravanti ...

Advertising

OptaPaolo : 1990/91 - La Roma ha raggiunto la Finale di una competizione europea per la prima volta dalla Coppa UEFA 1990/91, q… - OfficialASRoma : ?? Tutte le informazioni per i tifosi giallorossi che riempiranno l'Olimpico contro il Leicester ??? Più una: portat… - CB_Ignoranza : “ll rapporto col Leicester è stato professionale, la Roma è il tifo che mi ricollega al bambino che sono stato. Non… - romaforever_it : Roma-Leicester 1-0, Le Pagelle - silviaindump : RT @ilRomanistaweb: ??? #RomaLeicester, Abraham: 'È un sogno che si realizza. Non ho parole'. L'attaccante inglese ha parlato al termine del… -