Roma in finale, Mourinho non si trattiene: il gesto lascia tutti senza parole (Di giovedì 5 maggio 2022) È bastato un gol di Abraham alla Roma nella semifinale di ritorno di Conference League contro il Leicester. Una rete dell’inglese per qualificare la squadra alla finalissima. Un traguardo desiderato e sospinto da José Mourinho, che aveva chiesto all’Olimpico di vestirsi a festa e spingere la squadra verso questo importantissimo traguardo. Il pubblico non ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 5 maggio 2022) È bastato un gol di Abraham allanella semidi ritorno di Conference League contro il Leicester. Una rete dell’inglese per qualificare la squadra alla finalissima. Un traguardo desiderato e sospinto da José, che aveva chiesto all’Olimpico di vestirsi a festa e spingere la squadra verso questo importantissimo traguardo. Il pubblico non ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

OfficialASRoma : TRIPLICE FISCHIO! SIAMO IN FINALE! SIAMO IN FINALE! SIAMO IN FINALE! DAJE ROMA DAJE! DAJE ROMA DAJE! DAJE ROMA… - OptaPaolo : 1990/91 - La Roma ha raggiunto la Finale di una competizione europea per la prima volta dalla Coppa UEFA 1990/91, q… - FBiasin : Ennesima finale per #Mourinho che in qualche modo ha già vinto, perché se il tuo stadio è sempre pieno (e quest’ann… - mimmogammella2 : Un 2022 maledetto per il calcio italiano,rabbia mitigata dalla qualificazione della Roma alla finale della prima ed… - komparemo_gigi : Ma non rompete il cazzo alla Roma per la conference league, piccoli passi per una grande tifoseria, devono godere e… -