Roma in finale di Conference League, spuntano le critiche al calcio italiano! (FOTO) (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma in finale di Conference League. Dopo la vittoria maturita pochi istanti fa ai danni del Leicester i capitolini approdano all’atto finale della competizione. A decidere la rete di Abraham dopo soli 11? di gioco che fissa il risultato sull’ 1 a 0 che dura fino al 90?. Sui social arrivano i primi commenti e spuntano anche i primi tweet polemici nei confronti del calcio italiano. Carlo Laudisa, noto giornalista italiano, commenta cosi il risultato finale: “La #Roma salva la faccia dell’Italia. #Mourinho conquista la finale di Conference League con la Vittoria di misura sul #Leicester“ Di seguito il tweet: La #Roma salva la faccia ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 maggio 2022)indi. Dopo la vittoria maturita pochi istanti fa ai danni del Leicester i capitolini approdano all’attodella competizione. A decidere la rete di Abraham dopo soli 11? di gioco che fissa il risultato sull’ 1 a 0 che dura fino al 90?. Sui social arrivano i primi commenti eanche i primi tweet polemici nei confronti delitaliano. Carlo Laudisa, noto giornalista italiano, commenta cosi il risultato: “La #salva la faccia dell’Italia. #Mourinho conquista ladicon la Vittoria di misura sul #Leicester“ Di seguito il tweet: La #salva la faccia ...

Advertising

OfficialASRoma : TRIPLICE FISCHIO! SIAMO IN FINALE! SIAMO IN FINALE! SIAMO IN FINALE! DAJE ROMA DAJE! DAJE ROMA DAJE! DAJE ROMA… - OptaPaolo : 4 - José Mourinho è il primo allenatore a raggiungere la finale di una grande competizione europea con quattro squa… - OptaPaolo : 1990/91 - La Roma ha raggiunto la Finale di una competizione europea per la prima volta dalla Coppa UEFA 1990/91, q… - quotidianolazio : Roma-Leicester 1-0: giallorossi in finale di Conference League! - - diohakane : In finale di Conference si tifa Feyenoord perché non accetto che la Roma vinca un trofeo senza di lui -