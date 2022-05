Roma in finale di Conference League, Biasin esalta Mourinho: “Per un motivo ha già vinto” (Di giovedì 5 maggio 2022) La Roma ha conquistato la finale di Conference League avendo battuto il Leicester in semifinale per 1-0 grazie alla rete di Abraham. A commentare l’impresa della squadra giallorossa, che ha conquistato una finale europea dopo 31 anni, è il giornalista Fabrizio Biasin che su Twitter ha tessuto le lodi di José Mourinho. Ecco quanto evidenziato: Roma Leicester “Ennesima finale per #Mourinho che in qualche modo ha già vinto, perché se il tuo stadio è sempre pieno (e quest’anno i tifosi della #Roma ci sono stati sempre), allora hai già vinto. Grande Josè”. ECCO IL TWEET: Ennesima finale per #Mourinho che in ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 maggio 2022) Laha conquistato ladiavendo battuto il Leicester in semiper 1-0 grazie alla rete di Abraham. A commentare l’impresa della squadra giallorossa, che ha conquistato unaeuropea dopo 31 anni, è il giornalista Fabrizioche su Twitter ha tessuto le lodi di José. Ecco quanto evidenziato:Leicester “Ennesimaper #che in qualche modo ha già, perché se il tuo stadio è sempre pieno (e quest’anno i tifosi della #ci sono stati sempre), allora hai già. Grande Josè”. ECCO IL TWEET: Ennesimaper #che in ...

