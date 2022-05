Roma in finale di Conference League, 1-0 al Leicester (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma (ITALPRESS) – Nella bolgia dell'Olimpico fa festa la Roma, che supera per 1-0 il Leicester grazie a un gol nei primi minuti e stacca così il pass per la finale di Conference League. Dopo l'1-1 dell'andata in Inghilterra, i giallorossi centrano l'obiettivo grazie alla rete dell'inglese Abraham, sempre più trascinatore di una squadra che, alla prima stagione con Josè Mourinho in panchina, torna protagonista in Europa. La prima occasione è per i padroni di casa e arriva all'8? quando Pellegrini calcia una punizione velenosa che Schmeichel devia in corner con qualche difficoltà. Tre minuti dopo, i giallorossi passano già in vantaggio. Pellegrini batte un corner dalla destra trovando Abraham, che di testa anticipa Pereira e insacca per l'1-0. Al 16? Zalewski lancia di prima Pellegrini ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022)(ITALPRESS) – Nella bolgia dell'Olimpico fa festa la, che supera per 1-0 ilgrazie a un gol nei primi minuti e stacca così il pass per ladi. Dopo l'1-1 dell'andata in Inghilterra, i giallorossi centrano l'obiettivo grazie alla rete dell'inglese Abraham, sempre più trascinatore di una squadra che, alla prima stagione con Josè Mourinho in panchina, torna protagonista in Europa. La prima occasione è per i padroni di casa e arriva all'8? quando Pellegrini calcia una punizione velenosa che Schmeichel devia in corner con qualche difficoltà. Tre minuti dopo, i giallorossi passano già in vantaggio. Pellegrini batte un corner dalla destra trovando Abraham, che di testa anticipa Pereira e insacca per l'1-0. Al 16? Zalewski lancia di prima Pellegrini ...

OfficialASRoma : TRIPLICE FISCHIO! SIAMO IN FINALE! SIAMO IN FINALE! SIAMO IN FINALE! DAJE ROMA DAJE! DAJE ROMA DAJE! DAJE ROMA… - OptaPaolo : 4 - José Mourinho è il primo allenatore a raggiungere la finale di una grande competizione europea con quattro squa… - OptaPaolo : 1990/91 - La Roma ha raggiunto la Finale di una competizione europea per la prima volta dalla Coppa UEFA 1990/91, q… - superdrumm : Dal crollo 7 a 1 contro il Bodo alla finale di Tirana. Brava Roma. #RomaLeicester #UECL - zezeto55 : Siamo in finale ?????? Daje ROMA -