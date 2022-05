Roma-Feyenoord 1-0: i giallorossi battono il Leicester e si qualificano alla finale di Conference League (Di giovedì 5 maggio 2022) La Roma di Jose Mourinho ha conquistato la qualificazione alla fine di Conference League, vincendo la semifinale di ritorno contro il Leicester di Rodgers. Splendida atmosfera allo Stadio Olimpico,... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 5 maggio 2022) Ladi Jose Mourinho ha conquistato la qualificazionefine di, vincendo la semidi ritorno contro ildi Rodgers. Splendida atmosfera allo Stadio Olimpico,...

