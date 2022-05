Roma, D’Incà inciampa nei monopattini abbandonati: «Faccio le foto e scrivo a Gualtieri» (Di giovedì 5 maggio 2022) Anche i grillini vivono su Marte. Il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà scopre con ‘leggero’ ritardo il degrado della Capitale. Causato anche da decine di monopattini (quelli del bonus del governo Conte) abbandonati nelle vie di Roma, Centro storico compreso. Questa mattina passando per piazza Fontana di Trevi per andare al ministero, l’occhio di D’Incà ‘inciampa’ su uno dei tanti ammassi di ferraglia, sweet mobility lasciata ovunque. Sorpreso e indignato, il ministro 5Stelle (con Conte e ora con Draghi) si avvicina ai vigili urbani del Rione Trevi. Si presenta e denuncia il ‘fattaccio’. “Sono il ministro D’Incà. Non si può fare niente per questi monopattini e bici elettriche abbandonate qui?”. D’Incà scopre il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 maggio 2022) Anche i grillini vivono su Marte. Il ministro per i rapporti con il Parlamento Federicoscopre con ‘leggero’ ritardo il degrado della Capitale. Causato anche da decine di(quelli del bonus del governo Conte)nelle vie di, Centro storico compreso. Questa mattina passando per piazza Fontana di Trevi per andare al ministero, l’occhio di’ su uno dei tanti ammassi di ferraglia, sweet mobility lasciata ovunque. Sorpreso e indignato, il ministro 5Stelle (con Conte e ora con Draghi) si avvicina ai vigili urbani del Rione Trevi. Si presenta e denuncia il ‘fattaccio’. “Sono il ministro. Non si può fare niente per questie bici elettriche abbandonate qui?”.scopre il ...

