Roma | Carpano LC | ' Nel sottopasso di Termini degrado e abbandono inaccettabili | presentata mozione'

(Di giovedì 5 maggio 2022) Cumuli di rifiuti e giacigli di fortuna dei senza fissa dimora. E' questo lo scenario visibile da chi ogni giorno percorre ildella stazioneche collega via Marsala a via Giovanni ...

Nella mozione firmata da Francesco Carpano, Flavia De Gregorio e Dario Nanni, il gruppo lista Calenda sindaco chiede di intervenire sulla situazione del sottopasso di via Marsala. Leggi anche > Roma, morto folgorato mentre esegue lavori di potatura: Antonio aveva 29 anni