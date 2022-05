Rissa al Costanzo Show tra Sgarbi e Mughini | insulti e botte da orbi – VIDEO

(Di giovedì 5 maggio 2022) Latra Giampieroe Vittorioal Maurizioaveva già creato scalpore prima della messa in onda. Ieri sera lo scontro è stato trasmesso nella sua versione integrale, regalandoci uno spaccato veramente brutto di televisione.al Mauriziotrae Giampierosi sono scontrati... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

VittorioSgarbi : Sono esterrefatto: è la seconda volta che, sempre lui, vuole passare alle mani. Io sono un noto polemista verbale,… - fanpage : Le immagini della rissa tra Sgarbi e Mughini al #MaurizioCostanzoShow - PaoloX68 : RT @BlobRai3: ISSO 'RISSA' & 'O MALAMENTE. Una vera e propria rissa è esplosa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini al “Maurizio Costanzo… - mioiva : RT @LucillaMasini: Durante la rissa al Costanzo Show, Sgarbi dà del fascista a Mughini. Come se Mughini dicesse che Sgarbi indossa troppi… - RealGossipland : Rissa al Maurizio Costanzo Show: sgarbi cade e si fa molto male DETTAGLI QUI -

La puntata delShow, con latra Mughini e Sgarbi , è stata seguita da 893.000 spettatori e il 15.17% di share. Per Vespa invece 569.000 spettatori e 7.49% di share. Di seguito invece ...Pubblicato il 5 Maggio, 2022 'Spiace vedere due uomini coltissimi che si azzuffano come fosse unada bar di periferia. Alla fine il buonha cercato di mediare, ha detto datevi un segno di pace , nessuno dei due era d'accordo, ma in nome delle telecamere c'è stato un saluto con il ...Potete guardare su YouTube il video con la rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini al Maurizio Costanzo Show.Si è parlato molto in questi giorni della rissa tra il critico d’arte Vittorio Sgarbi e il giornalista Giampiero Mughini, avvenuta durante la registrazione della puntata del Maurizio Costanzo Show ...