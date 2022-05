(Di giovedì 5 maggio 2022) Il segnale è senza ombra di dubbio positivo, anche se lo scoppio dellain Ucraina e l'esplosione dell'inflazione potrebbe vanificare gli sforzi. Di nuovo, dopo due anni e passa di pandemia. Nel 2021 ilin Italia ha rialzato la testa, aumentando del 52,2% rispetto al 2020, mantenendosi tuttavia ancora distante dai livelli pre-Covid (-58,1% il confronto tra 2021 e 2019). I dati pubblicati dall'Enac, l'Ente per l'aviazione civile, mostrano come siano ancora forti gli effetti innescati dall'emergenza epidemiologica, pur evidenziando una propensione al ritorno alla mobilità, soprattutto nel secondo semestre, in linea con quanto registrato nel resto del mondo. Italiani e stranieri hanno insomma ripreso a viaggiare e a frequentare gli scali dello Stivale. Sono stati infatti 80,4 milioni i passeggeri dei servizi ...

Advertising

tempoweb : Riparte il traffico aereo ma c'è il rischio #guerra. Pesa pure il caro #carburante #economia #covid19 #5maggio… - Riparte_Italia : Gabriele Menotti Lippolis (presidente Confindustria Brindisi) a Bloomberg: «Il Mediterraneano ha grandi possibilità… -

Il Tempo

ilpasseggeri anche se i numeri non sono paragonabili ai livelli pre - pandemia: per i traghetti +58,4% nel 2021 rispetto al 2020 ma - 62,1% rispetto al 2019, e per le crociere +426% ...... organizzato da Cgil, Cisl e Uil in occasione della Festa dei lavoratori,con musica, ... i trasporti Saranno chiuse alviale Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele ... Riparte il traffico aereo ma c'è il rischio guerra. Pesa pure il caro carburante Di nuovo, dopo due anni e passa di pandemia. Nel 2021 il traffico aereo in Italia ha rialzato la testa, aumentando del 52,2% rispetto al 2020, mantenendosi tuttavia ancora distante dai livelli ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Cronaca ...