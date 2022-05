Advertising

anteprima24 : ** Rinviata al primo giugno l'udienza per don Nicola De Blasio ** -

PalermoToday

La cerimonia di scambio del comando è stataa causa del maltempo sul sito di ammaraggio. L'... Ieri intanto è stato rinviato per questioni organizzative ilcollegamento con l'Italia dell'...La fumata bianca arriva ieri mattina con una nota azzurra: 'Forza Italia, che pure è il... Tuttavia, la pratica, ufficialmente, è stataa dopo le Amministrative. Ma per Fratelli d'Italia ... Primo confronto tra candidati sindaco, Cascio il grande assente: rinviato il vertice di centrodestra La temuta stangata sull'A24 e A25 verrà rinviata al 2023: «Il Governo ritiene opportuno operare per far sì che l'attuale ...Nonostante le difficoltà del primo trimestre imputabili a un aumento dei costi di ... Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che ...