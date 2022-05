Rigoletto | il sogno di ogni baritono

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 5 maggio 2022) di Luca Gaeta Juan Jesús Rodríguez è uno dei principali baritoni verdiani del circuito internazionale. Il suo timbro, la sua linea di canto e la sua qualità interpretativa lo collocano come uno degli apprezzati cantanti della sua generazione. lo abbiamo incontrato alla vigilia del suo debutto sul palcoscenico del teatro Verdi di Salerno ove sarà il protagonista del buffone gobbo nell’ opera celebrativa dei 150 anni del massimo cittadino Con quale opera ha debuttato nel mondo della lirica? Il mio debutto nel mondo della lirica è legato all’opera Eugene Onegin, che ho cantato al Teatro di Madrid, nella quale interpretavo un ruolo di comprimariato. Mentre il mio vero debutto come protagonista è avvenuto nel 2000, con l’opera Lucia di Lammermoor. In tema di debutti, questorappresenta per me una prima volta presso il Teatro di Salerno. Ho già cantato in Italia, a ...