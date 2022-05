(Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) –del, c’è l’intesa tra. “Con grande soddisfazione ildiha raggiunto un’intesa con palazzo Chigi per rivedere gli articoli 2 e 6 della delega fiscale” si legge in una nota del ‘di’, dopo il vertice di oggi a palazzo Chigi. “Nell’viene eliminato ogni riferimento al sistema duale, preservando i regimi cedolari esistenti e garantendo una armonizzazione del sistema fiscale: nessun incremento di tassazione potrà quindi colpire i risparmi o la casa degli italiani”. “Quanto al-viene sottolineato- viene eliminato ogni riferimento ai valori patrimoniali degli immobili, consentendo l’aggiornamento delle rendite ...

Advertising

massimobitonci : 'Abbiamo chiesto di togliere il valore patrimoniale dalla riforma del catasto che significherebbe pagare più tasse… - ManfrediPotenti : Buonasera a tutti amici, oggi sono a #Rapolano, in provincia di #Siena, per parlare di #Edilizia con i costruttori… - lifestyleblogit : Riforma catasto, trovato accordo tra governo e centrodestra - - lifestyleblogit : Catasto, intesa centrodestra-Draghi: cosa prevede la riforma - - TV7Benevento : Catasto, intesa centrodestra-Draghi: cosa prevede la riforma - -

Alla fine, è arrivata l'intesa. Ladelresterà nella delega fiscale e saranno rivisti i criteri con cui si determinerà l'aggiornamento delle rendite. Il centrodestra, quello che è nella maggioranza, annuncia l'accordo ..."Ladelaltro non è che la patrimoniale mascherata che voleva Enrico Letta, non cadiamo dal pero": lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, arrivando al Beauty Village ...Dopo settimane e mesi di trattative e di tormenti, sembra che il testo definitivo sia sulla delega al governo per riformare il fisco sia stato messo a punto tra il governo e il centrodestra che lo sos ...Alla fine, è arrivata l’intesa. La riforma del catasto resterà nella delega fiscale e saranno rivisti i criteri con cui si determinerà l’aggiornamento delle rendite. Il centrodestra, quello che è ...