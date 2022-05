Rifiuti abbandonati nell’alveo del fiume Sabato, iniziati i lavori di rimozione (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Abbiamo cominciato e termineremo a breve i lavori per la rimozione dei Rifiuti abbandonati in maniera incivile e vergognosa nell’alveo del fiume Sabato. Come annunciato nei giorni scorsi dopo che le associazioni ambientaliste, che ringrazio, avevano sollevato il problema, e dopo aver convocato tutte le parti in causa, grazie alla collaborazione con l’Asia guidata dal dottore Madaro portiamo a risoluzione un altro problema per l’ambiente”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Abbiamo cominciato e termineremo a breve iper ladeiin maniera incivile e vergognosadel. Come annunciato nei giorni scorsi dopo che le associazioni ambientaliste, che ringrazio, avevano sollevato il problema, e dopo aver convocato tutte le parti in causa, grazie alla collaborazione con l’Asia guidata dal dottore Madaro portiamo a risoluzione un altro problema per l’ambiente”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Rifiuti abbandonati nell'#Alveo del #Fiume #Sabato, iniziati i lavori di #Rimozione ** - santaxcarta : RT @baritoday: Bisogni dei cani non raccolti, cartoni di pizza sugli arredi e rifiuti nel verde: fototrappole beccano gli incivili a Modugn… - baritoday : Bisogni dei cani non raccolti, cartoni di pizza sugli arredi e rifiuti nel verde: fototrappole beccano gli incivili… - TeleradioNews : Ambiente a Casaluce, il Sindaco: “a lavoro per dare maggiore decoro al nostro paese” - CASALUCE – Il Sindaco Fran… - pa0866 : Buongiorno segnalo rifiuti abbandonati giardinetti via Maffucci angolo via carnevali grazie @amsa_spa -