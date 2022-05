REPUBBLICA – Il Barcellona su Koulibaly, trattativa caldissima: agente atteso da De Laurentiis (Di giovedì 5 maggio 2022) Calciomercato Napoli, il Barcellona fa sul serio per Kalidou Koulibaly, l’agente Fali Ramadani incontra Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro non si fa troppi problemi a vendere il difensore senegalese, che ha un solo anno di contratto. La filosofia della SSCN è quella di vendere chiunque, ma al giusto prezzo. Quindi se nessuno mette sul piatto un’offerta buona per Koulibaly, allora resterà in azzurro. Ma se le cifre sono quelle giuste, allora Koulibaly può lasciare Napoli, così come possono farlo anche gli altri componenti della rosa partenopea. Nemmeno la qualificazione in Champions League, farà spostare la leva verso l’alto. Anzi per De Laurentiis il contenimento dei costi resta una priorità. Barcellona su Koulibaly: le cifre Uno ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 5 maggio 2022) Calciomercato Napoli, ilfa sul serio per Kalidou, l’Fali Ramadani incontra Aurelio De. Il patron azzurro non si fa troppi problemi a vendere il difensore senegalese, che ha un solo anno di contratto. La filosofia della SSCN è quella di vendere chiunque, ma al giusto prezzo. Quindi se nessuno mette sul piatto un’offerta buona per, allora resterà in azzurro. Ma se le cifre sono quelle giuste, allorapuò lasciare Napoli, così come possono farlo anche gli altri componenti della rosa partenopea. Nemmeno la qualificazione in Champions League, farà spostare la leva verso l’alto. Anzi per Deil contenimento dei costi resta una priorità.su: le cifre Uno ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Repubblica – Il Barcellona fa sul serio per Koulibaly, l’agente è atteso nella sede del Napoli… - NCN_it : REPUBBLICA – Koulibaly, il Barcellona ha già pronti i 40 milioni per il difensore azzurro #Koulibaly #Barcellona… - SeEarn : REPUBBLICA – Koulibaly, il Barcellona ha già pronti i 40 milioni per il difensore azzurro #Koulibaly #Barcellona… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Repubblica – Barcellona su Koulibaly, agente del senegalese… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Il Barcellona fa sul serio per Koulibaly, l'agente è atteso nella sede del Napoli -