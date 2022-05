Reggina, il presidente Gallo arrestato dai finanzieri: il motivo (Di giovedì 5 maggio 2022) Il presidente della Reggina, Luca Gallo, è stato arrestato dai finanzieri per autoriciclaggio e omesso versamento dell’Iva Clamorosa notizia pubblicata poco fa da Il Tempo. arrestato il presidente della Reggina, Luca Gallo. Irruzione della Guardia di Finanza, che ha messo le manette al patron calabrese. Il motivo? Autoriciclaggio e omesso versamento dell’Iva. Le indagini della Guardia di Finanza, coordinata dalla procura di Roma, hanno riguardato le società del “gruppo M&G, tutte riconducibili appunto al presidente calabrese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Ildella, Luca, è statodaiper autoriciclaggio e omesso versamento dell’Iva Clamorosa notizia pubblicata poco fa da Il Tempo.ildella, Luca. Irruzione della Guardia di Finanza, che ha messo le manette al patron calabrese. Il? Autoriciclaggio e omesso versamento dell’Iva. Le indagini della Guardia di Finanza, coordinata dalla procura di Roma, hanno riguardato le società del “gruppo M&G, tutte riconducibili appunto alcalabrese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

