(Di giovedì 5 maggio 2022), il leggendario astrologo, scrittore, farmacista e speziale francese, torna alla ribalta dell’attualità. I Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale hannoun suo: la notizia riporta così studi e speculazioni sul veggente del Cinquecento al centro di un’indagine degna di unnzo criptico ed enigmatico al pari delle sue profezie. «All’esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di» – pool Tutela Patrimonio Artistico – si legge in una nota, «i Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (Tpc) hanno rimpatriato, dalla, un anticodell’astrologo francese Michel de Nostredame (1503-1566), più noto con lo pseudonimo di, trafugato in ...

Advertising

Secolo d'Italia

... realizzate in un cotone piacevole al tatto e chic nell'aspetto, su cui Walter hala ... con la grafia recuperata da quel tema del 1950da Lorenzo Lodali e impressa sull'etichetta ...Dalle ricostruzioni di questorisultano alcuni strumenti d'obbligo e alcuni opzionali. ... lasciando tracce soltanto nel Libera me (scritto nel 1877 come brano autonomo e poi), ... Recuperato manoscritto di Nostradamus rubato a Roma: dai mercatini di Parigi era all'asta in Germania Il prezioso codice, che stava per essere venduto all'asta, è stato recuperato a Phorzeim e consegnato all'ambasciatore italiano ...La Procura ha recuperato lo storico documento del XVI ... Quali mani abbiano sfogliato il manoscritto in questi anni resta un mistero. Così come è un mistero chi lo abbia fatto sparire dalla ...