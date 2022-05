Real, "miracolo" contro il City. Ancelotti elimina Guardiola e Adani... Valanga di insulti in tempo reale (Di giovedì 5 maggio 2022) Un criptico Daniele Adani commenta il clamoroso ribaltone del Real Madrid di Carlo Ancelotti contro il Manchester City di Guardiola e si attira una raffica di sfottò su Twitter. La notte di Champions League al Bernabeu è destinata a passare alla storia. Dopo il roboante 4-3 dell'andata, il City è in vantaggio 1-0 fino al 90'. Sembra fatta, ma Rodrygo in 90 secondi segna due volte e manda tutti ai supplementari, dove il solito Benzema si guadagna e trasforma il rigore del definitivo 3-1. E Ancelotti diventa recordman nel calcio europeo: unico allenatore ad aver centrato la finale per la quinta volta in carriera. "Risultato giusto nella somma delle 2 partite, direi 13 a 7 per il City. Ma non si può battere chi trasforma ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Un criptico Danielecommenta il clamoroso ribaltone delMadrid di Carloil Manchesterdie si attira una raffica di sfottò su Twitter. La notte di Champions League al Bernabeu è destinata a passare alla storia. Dopo il roboante 4-3 dell'andata, ilè in vantaggio 1-0 fino al 90'. Sembra fatta, ma Rodrygo in 90 secondi segna due volte e manda tutti ai supplementari, dove il solito Benzema si guadagna e trasforma il rigore del definitivo 3-1. Ediventa recordman nel calcio europeo: unico allenatore ad aver centrato la finale per la quinta volta in carriera. "Risultato giusto nella somma delle 2 partite, direi 13 a 7 per il. Ma non si può battere chi trasforma ...

Advertising

sportmediaset : Miracolo in 5 minuti! Rodrygo-Benzema ribaltano il City, Real in finale #UCL #RealCity - therealpipp : RT @Zoroback_023: Allora mettiamola così,sono un tifoso del City domino letteralmente l’andata che poteva finire 7 a 2, domino il ritorno f… - stefano_gatto97 : RT @sportmediaset: Miracolo in 5 minuti! Rodrygo-Benzema ribaltano il City, Real in finale #UCL #RealCity - Rossonero98x : @teo_acm Ieri ha creato 2 palle da gol, entrambi salvati per miracolo. Poi subito dopo il Real crea 2 chance è ne fa 2. Sfortunato - SandroSca : @ErnyDrago tu non le vedi 85:Fernandinho x Mahrez 86:Cancelo, miracolo di Courtois 87:Grealish, Mendy salva sulla l… -