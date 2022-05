Real Madrid-Manchester City, la stampa estera celebra l’impresa (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – l’impresa del Real Madrid di Carlo Ancelotti nella semifinale di Champions League contro il Manchester City di pep Guardiola domina le prime pagine dei quotidiani stranieri. In Spagna l’incredibile rimonta dei blancos allo scadere con il City e il posto in finale conquistato, dove affronterà il Liverpool, è spiegata in vari modi. Per ‘As’ “Da un altro mondo”. “Il Real Madrid giocherà per la sua quattordicesima Champions League contro il Liverpool a Parigi il 28 maggio”, spiega il quotidiano sportivo. Il catalano Sport titola: “Incredibile”. “Ancora una volta, il Real Madrid risorge in modo sorprendente quando era ko, condannato a morte, contro il City. Più divertente il titolo del ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) –deldi Carlo Ancelotti nella semifinale di Champions League contro ildi pep Guardiola domina le prime pagine dei quotidiani stranieri. In Spagna l’incredibile rimonta dei blancos allo scadere con ile il posto in finale conquistato, dove affronterà il Liverpool, è spiegata in vari modi. Per ‘As’ “Da un altro mondo”. “Ilgiocherà per la sua quattordicesima Champions League contro il Liverpool a Parigi il 28 maggio”, spiega il quotidiano sportivo. Il catalano Sport titola: “Incredibile”. “Ancora una volta, ilrisorge in modo sorprendente quando era ko, condannato a morte, contro il. Più divertente il titolo del ...

Advertising

gippu1 : Allenatori che hanno conquistato quattro finali di Coppa dei Campioni nell'arco di 10 anni: ????Miguel Muñoz (Real M… - SkySport : REAL MADRID-MANCHESTER CITY 3-1 d.t.s Risultato finale ? ? #Mahrez (73') ? #Rodrygo (90') ? #Rodrygo (90+2') ? rig… - SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS LEAGUE REAL MADRID IN FINALE CONTRO IL LIVERPOOL Si giocherà il 28 maggio a Parigi #SkySport… - Manuel_Franzoi : RT @VittorioSantor: Il Real Madrid è come la Juventus (quando è in forma). Stesso Dna. Concretezza che porta quasi sempre alla vittoria. #… - FaiSempBurdell : @cecchenario @IlBacchettone Il Real Madrid è l'unica azienda che funziona nella penisola Iberica -