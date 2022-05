Real Madrid-Manchester City, Champions League: Ancelotti vola in finale (Di giovedì 5 maggio 2022) Un’altra partita bellissima. Un’altra sfida dalla trama illogica, ma avvincente. Ci sarà anche un pezzettino d’Italia nella finalissima della Champions League che si disputerà a Parigi, capitale della Francia. La nuova sede che ospiterà l’ultimo atto della coppa dalle grandi orecchie (era stata scelta la Russia, ma dopo l’attacco all’Ucraina l’UEFA ha cambiato Paese) vedrà Liverpool e Real Madrid per la conquista del titolo europeo più importante ed ambito. È stata vera e palpitante battaglia al Santiago Bernabeu. Non spettacolare come l’andata, s’intende, ma la storia dell’incontro ha tenuto incollati i telespettatori fino all’ultimo minuto dei tempi supplementari. Carlo Ancelotti batte Pep Guardiola e torna in una finale di Coppa dei Campioni: l’ultima fu proprio con i Blancos. Ecco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Un’altra partita bellissima. Un’altra sfida dalla trama illogica, ma avvincente. Ci sarà anche un pezzettino d’Italia nella finalissima dellache si disputerà a Parigi, capitale della Francia. La nuova sede che ospiterà l’ultimo atto della coppa dalle grandi orecchie (era stata scelta la Russia, ma dopo l’attacco all’Ucraina l’UEFA ha cambiato Paese) vedrà Liverpool eper la conquista del titolo europeo più importante ed ambito. È stata vera e palpitante battaglia al Santiago Bernabeu. Non spettacolare come l’andata, s’intende, ma la storia dell’incontro ha tenuto incollati i telespettatori fino all’ultimo minuto dei tempi supplementari. Carlobatte Pep Guardiola e torna in unadi Coppa dei Campioni: l’ultima fu proprio con i Blancos. Ecco ...

