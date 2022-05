Real Madrid-Manchester City 3-1, Guardiola: “Non mi sono mai sentito in finale. Passeremo giorni brutti” (Di giovedì 5 maggio 2022) “Nel primo tempo non abbiamo trovato il nostro gioco ma quando ci siamo riusciti la partita l’abbiamo fatta noi. Poi però al novantesimo il Real Madrid ha trovato il primo gol e poi il secondo… Non stavamo soffrendo, ma loro hanno trovato i gol e mi congratulo con loro. Anche all’89esimo non mi vedevo in finale perché conosco il Bernabeu. Abbiamo anche avuto la possibilità di fare il secondo, ma quello che è successo a Manchester è successo di nuovo oggi. Ora in finale ci sono Liverpool e Real Madrid e noi Passeremo dei giorni brutti”. Lo ha detto l’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, dopo la clamorosa eliminazione in ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) “Nel primo tempo non abbiamo trovato il nostro gioco ma quando ci siamo riusciti la partita l’abbiamo fatta noi. Poi però al novantesimo ilha trovato il primo gol e poi il secondo… Non stavamo soffrendo, ma loro hanno trovato i gol e mi congratulo con loro. Anche all’89esimo non mi vedevo inperché conosco il Bernabeu. Abbiamo anche avuto la possibilità di fare il secondo, ma quello che è successo aè successo di nuovo oggi. Ora inciLiverpool ee noidei”. Lo ha detto l’allenatore del, Pep, dopo la clamorosa eliminazione in ...

