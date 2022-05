Real Madrid-Man City (3-1): analisi tattica e considerazioni (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Real Madrid prenota il secondo biglietto per la finale di Champions League battendo per 3-1 il Manchester City. La squadra di Ancelotti andrà a contendersi il trofeo col Liverpool il prossimo 28 maggio a Parigi. Per strappare il pass, i blancos ricorrono al loro cuore immenso e alla voglia di non darsi mai per vinti. E così, dopo il vantaggio inglese firmato Mahrez, gli spagnoli risorgono con una doppietta lampo di Rodrygo tra l’ultimo minuto e l’inizio del recupero. Nei supplementari, il gol qualificazione è firmato dal solito Karim Benzema su rigore. Rispetto all’andata, la partita regala sicuramente un po’ meno spettacolo, ma decisamente tante emozioni. Il tutto sotto l’impeccabile direzione di Orsato. Vediamo allora insieme quali spunti ci offre questo Real Madrid-Manchester ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 5 maggio 2022) Ilprenota il secondo biglietto per la finale di Champions League battendo per 3-1 il Manchester. La squadra di Ancelotti andrà a contendersi il trofeo col Liverpool il prossimo 28 maggio a Parigi. Per strappare il pass, i blancos ricorrono al loro cuore immenso e alla voglia di non darsi mai per vinti. E così, dopo il vantaggio inglese firmato Mahrez, gli spagnoli risorgono con una doppietta lampo di Rodrygo tra l’ultimo minuto e l’inizio del recupero. Nei supplementari, il gol qualificazione è firmato dal solito Karim Benzema su rigore. Rispetto all’andata, la partita regala sicuramente un po’ meno spettacolo, ma decisamente tante emozioni. Il tutto sotto l’impeccabile direzione di Orsato. Vediamo allora insieme quali spunti ci offre questo-Manchester ...

