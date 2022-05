Real Madrid-Liverpool | Finale Champions League 2022 | quando si gioca? Data | programma | orario d’inizio | tv e streaming

(Di giovedì 5 maggio 2022)si affronteranno nelladelladi calcio. Sabato 28 maggio (ore 21.00), allo Stade de France di Parigi (Francia), andrà in scena l’atto conclusivo della massima competizione europea per importanza: si affronteranno gli spagnoli e gli inglesi, in palio il trofeo più ambito e prestigioso. Ilsi è reso protagonista di una doppia semifolle contro il Manchester City, mentre ilsi è sbarazzato del Villa. Le merengues andranno a caccia del 14mo sigillo (l’ultimo risale al 2018), mentre i Reds punteranno alla settima meraviglia (l’ultima nel 2019). Le due compagini si sono fronteggiate nelle finali del 2018 ...

- Con una rimonta incredibile ed entusiasmante (in linea con le altissime aspettative e lo spettacolare 4 - 3 dell'andata), ilfa impazzire il Bernabeu raggiungendo una finale di Champions League (la 17esima della sua storia, con la possibilità di provare a conquistare l'accoppiata campionato/coppa) che in vari ...7.5 Courtois Cinque buone parate, miracolosa quella su Grealish prima del ribaltone. 7.5 Carvajal Non patisce Foden né Jesus ed è sempre pronto a ribaltare il fronte. I suoi cross ...MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Al termine di una partita incredibile, il Real Madrid rimonta all’ultimo respiro e supera per 3-1 il Manchester City staccando il pass per la finalissima di Parigi dopo i ...Vittoria in rimonta degli spagnoli sul City. Mourinho carica i giallorossi in Conference. Vendita record per la maglia all'asta di Maradona. Sinner e Musetti volano agli ottavi a Madrid ...