(Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRimini – I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di, hanno dato esecuzione questa mattina a tre provvedimenti, due custodiein carcere e un obbligo di dimora, nei confronti di tre rapinatori che un anno fa, il 23 maggio del 2021, strapparono dal polso di un ottantenne in vacanza aun orologio Bulova dal valore di circa 8.000 euro. Lesono state eseguite a Napoli e Rimini, a carico di tre uomini di 37, 33 e 35 anni, che risultano disoccupati e percettori di reddito di cittadinanza. I carabinieri didopo un anno di indagini e la visione di svariati filmati delle numerose telecamere cittadine, hanno ricostruito tutte le fasi della rapina, arrivando ad individuare non solo i due presunti autori materiali del colpo e lo ...

Advertising

anteprima24 : ** Rapinarono #Anziano a Riccione, misure cautelari per tre ** -

San Marino Rtv

A quel punto, a bordo dello scooter, i due indiziati si avvicinarono all'strappandogli con vemenza l'orologio per poi precipitarsi lungo le vie del centro fino a scomparire. Da quel momento ...in modo brutale l'edicolante di via Pomposa. Il giudice dell'udienza preliminare li ha condannati in abbreviato alla pena di 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione e 800 euro di ... Rapinarono anziano a Riccione, misure cautelari per tre disoccupati A quel punto, a bordo dello scooter, i due indiziati si avvicinarono all’anziano strappandogli con vemenza l’orologio per poi precipitarsi lungo le vie del centro fino a scomparire. Da quel momento ...