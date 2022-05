Rapina da film nella boutique di Chanel a Parigi: assalto con kalashnikov, i rapinatori fuggono in scooter (Di giovedì 5 maggio 2022) Mentre sul lungomare di Montecarlo sfilava la nuova collezione Cruise 22/23 di Chanel, alcuni malviventi assaltavano una boutique della storica casa di moda francese nel cuore di Parigi. Coincidenza o calcolo mirato, la Rapina è avvenuta nel primo pomeriggio di giovedì 5 maggio a due passi da Place Vendome: come si vede dalle prime immagini pubblicate sui social, un gruppo di malviventi hanno fatto irruzione nel negozio armati di fucili d’assalto e ne sono usciti pochi minuti dopo con dei borsoni, per poi darsi alla fuga a bordo di grossi scooter. Ignoto, al momento, l’ammontare del bottino. Secondo fonti di polizia, non ci sarebbero feriti: la prefettura di Parigi ha annunciato l’invio sul posto di una squadra anti-crimine. Nota nel mondo intero per la bellezza dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Mentre sul lungomare di Montecarlo sfilava la nuova collezione Cruise 22/23 di, alcuni malviventi assaltavano unadella storica casa di moda francese nel cuore di. Coincidenza o calcolo mirato, laè avvenuta nel primo pomeriggio di giovedì 5 maggio a due passi da Place Vendome: come si vede dalle prime immagini pubblicate sui social, un gruppo di malviventi hanno fatto irruzione nel negozio armati di fucili d’e ne sono usciti pochi minuti dopo con dei borsoni, per poi darsi alla fuga a bordo di grossi. Ignoto, al momento, l’ammontare del bottino. Secondo fonti di polizia, non ci sarebbero feriti: la prefettura diha annunciato l’invio sul posto di una squadra anti-crimine. Nota nel mondo intero per la bellezza dei ...

