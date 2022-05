Rapina a mano armata da Chanel nel centro di Parigi (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Rapina oggi da Chanel a Parigi. Un commando di quattro persone, una con fucile d’assalto, ha fatto irruzione nel pomeriggio nella gioielleria di Chanel vicino a place Vendome, nel cuore della capitale francese, portando via un bottino che si aggira tra i due e i tre milioni di euro, secondo quanto riferisce Le Parisien. La polizia ha riferito che nessuno è rimasto ferito nel corso della Rapina a rue de la Paix, che è stata immediatamente transennata. Anastasia Martino, 26 anni, commessa in un negozio di costumi di fronte alla boutique Chanel, ha raccontato di aver visto “un uomo solo con un kalashnikov su una moto intorno alle 14.30. Due minuti più tardi altri tre uomini sono usciti dalla gioielleria con dei grossi sacchi neri, avevano armai automatiche e sono ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) –oggi da. Un commando di quattro persone, una con fucile d’assalto, ha fatto irruzione nel pomeriggio nella gioielleria divicino a place Vendome, nel cuore della capitale francese, portando via un bottino che si aggira tra i due e i tre milioni di euro, secondo quanto riferisce Le Parisien. La polizia ha riferito che nessuno è rimasto ferito nel corso dellaa rue de la Paix, che è stata immediatamente transennata. Anastasia Martino, 26 anni, commessa in un negozio di costumi di fronte alla boutique, ha raccontato di aver visto “un uomo solo con un kalashnikov su una moto intorno alle 14.30. Due minuti più tardi altri tre uomini sono usciti dalla gioielleria con dei grossi sacchi neri, avevano armai automatiche e sono ...

