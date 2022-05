Rapina a mano armata da Chanel | fucili d’assalto nel centro di Parigi | transennata la zona | indaga la polizia

Advertising

ParliamoDiNews : Parigi, rapina a mano armata in pieno centro da Chanel: `Colpo da diversi milioni di euro` - la Repubblica #parigi… - aderenzis1 : Parigi, rapina a mano armata in pieno centro da Chanel - infoitinterno : Colpo grosso nel centro di Parigi, rapina a mano armata da Chanel - L'Unione - infoitinterno : Rapina a mano armata da Chanel al centro di Parigi ROMA - infoitinterno : Parigi, rapina a mano armata da Chanel in pieno centro -

La polizia ha riferito che nessuno è rimasto ferito nel corso dellaa rue de la Paix, che è stata immediatamente transennata. Anastasia Martino, 26 anni, commessa in un negozio di costumi di ...Paura in pieno centro a Parigi per unaarmata nella gioielleria Chanel in rue de la Paix, a pochi metri da Place Vendome, nel quadrilatero del lusso della capitale tradizionalmente frequentato da mega milionari di tutto il ...Non ci sarebbero feriti ascolta articolo Condividi. Scene da film a Parigi durante una rapina a mano armata in una gioielleria Chanel in pieno centro, in rue de la Paix, a due passi da Place Vendome. ...Solo mel settembre scorso era stata assalta da un commando composto da sette banditi la gioielleria di Bulgari a Place Vendome: allora il bottino era stato di circa 10 milioni di euro Rapina oggi da C ...