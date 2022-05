Advertising

Profilo3Marco : RT @repubblica: Parigi, rapina a mano armata in pieno centro da Chanel - GiaPettinelli : Rapina a mano armata da Chanel al centro di Parigi - serenel14278447 : 'L’ASSALTO Rapina a mano armata da Chanel nel cuore di Parigi: chiusa Place Vendome e caccia ai banditi di Redazion… - MargaPallas : RT @repubblica: Parigi, rapina a mano armata in pieno centro da Chanel - GdB_it : Rapina a mano armata da Chanel al centro di Parigi -

armata poco fa in una gioielleria Chanel in pieno centro di Parigi, in rue de la Paix. L'intera area intorno a Place Vendome è stata transennata. Lo riportano i media francesi. Secondo ...armata poco fa in una gioielleria Chanel in pieno centro di Parigi, in rue de la Paix. L'intera area intorno a Place Vendome è stata transennata. Lo riportano i media francesi. Secondo ...ROMA, 05 MAG - Rapina a mano armata poco fa in una gioielleria Chanel in pieno centro di Parigi, in rue de la Paix. L'intera area intorno a Place Vendome è stata transennata. Lo riportano i media fran ...Rapina a mano armata in una gioielleria Chanel nel pieno centro di Parigi, in rue de la Paix a due passi da Place Vendome. Il colpo è avvenuto questo pomeriggio e tutta l’area intorno a alla famosa pi ...