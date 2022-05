Ranking Uefa aggiornato al 5 maggio 2022 dopo Roma-Leicester (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Ranking Uefa per nazioni aggiornato a giovedì 5 maggio 2022, dopo i match di ritorno delle semifinali di Europa League e Conference League con la Roma protagonista. Situazione praticamente invariata, con l’Inghilterra che rimane saldamente davanti a tutti con un cospicuo vantaggio sulla Spagna. Terzo posto per l’Italia, nettamente staccata dalle prime due e con un vantaggio di poco inferiore ai due punti rispetto alla Germania. Di seguito la top-10 completa del Ranking. Il Ranking Uefa aggiornato al 5 maggio 2022 Inghilterra 106.641 punti Spagna 95.855 Italia 76.616 Germania 75.070 Francia 60.061 Portogallo 53.382 Olanda 49.300 Austria 38.850 Scozia 36.700 Russia ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Ilper nazionia giovedì 5i match di ritorno delle semifinali di Europa League e Conference League con laprotagonista. Situazione praticamente invariata, con l’Inghilterra che rimane saldamente davanti a tutti con un cospicuo vantaggio sulla Spagna. Terzo posto per l’Italia, nettamente staccata dalle prime due e con un vantaggio di poco inferiore ai due punti rispetto alla Germania. Di seguito la top-10 completa del. Ilal 5Inghilterra 106.641 punti Spagna 95.855 Italia 76.616 Germania 75.070 Francia 60.061 Portogallo 53.382 Olanda 49.300 Austria 38.850 Scozia 36.700 Russia ...

