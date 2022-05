Rangers-Lipsia | le formazioni ufficiali | fuori André Silva

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 5 maggio 2022) Isi giocano il tutto per tutto questa sera con l’obiettivo di ribaltare la sconfitta dell’andata contro il(di seguito le). Ad Ibrox, nel ritorno della semifinale di Europa League, ci si attende una bolgia per spingere la formazione scozzese alla sesta finale europea della sua storia. La più recente risale alla Coppa Uefa 2007/08, quando nell’atto conclusivo del torneo fu lo Zenit San Pietroburgo ad imporsi. L’unico successo continentale deirisale alla Coppa delle Coppe nella stagione 1971/72, battendo in finale la Dinamo Mosca. In Europa sono 50 le sfide deicontro squadre tedesche: bilancio di 17 vittorie, 15 pareggi e 18 sconfitte. La rete di Angeliño nei minuti finali della gara di andata ha dato un vantaggio al ...