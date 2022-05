Rangers-Lipsia in tv stasera | orario | canale e diretta streaming Europa League 2021 2022

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 maggio 2022) Allo stadio ‘Ibrox’ di Glasgow, va in scena, sfida valida per la semifinale di ritorno della Uefa. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21:00 di(giovedì 5 maggio). I padroni di casa devono ribaltare l’1-0 subito in Germania ma con la nuova regola dei gol in trasferta è davvero tutto possibile. Sarà possibile seguire inTVsia su Sky (254) che su DAZN. Sarà disponibile anche una liveattraverso le piattaforme Sky Go e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la partita. Il nostro sito accompagnerà i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale e garantirà interviste, news ed highlights ...