Quirinale: Mattarella riceve Metsola, poi incontro con scuole ambasciatrici Europarlamento (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Al termine del colloquio i due presidenti hanno incontrato una rappresentanza di studenti di scuole secondarie di secondo grado, ambasciatrici del Parlamento europeo e hanno risposto ad alcune domande sui temi prioritari per il futuro dell'Italia e dell'Europa con particolare riguardo ai giovani. Il programma scuole ambasciatrici del Parlamento europeo -spiega un comunicato- è esteso in tutti i Paesi europei , l'Italia quest'anno ha partecipato con 100 scuole. Erano presenti all'incontro rappresentanze delle scuole : Liceo classico statale ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto questa mattina alla presidente del Parlamento europeo, Roberta. Al termine del colloquio i due presidenti hanno incontrato una rappresentanza di studenti disecondarie di secondo grado,del Parlamento europeo e hanno risposto ad alcune domande sui temi prioritari per il futuro dell'Italia e dell'Europa con particolare riguardo ai giovani. Il programmadel Parlamento europeo -spiega un comunicato- è esteso in tutti i Paesi europei , l'Italia quest'anno ha partecipato con 100. Erano presenti all'rappresentanze delle: Liceo classico statale ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: ribadire i fili che legano i popoli europei fra loro, che non possono venire meno, per colpa di chi ha… - Quirinale : #Mattarella: Siamo a fianco delle ragioni del popolo ucraino e, mentre è in gioco il destino dell’Europa, appare pi… - Quirinale : #Portogallo ???? il Presidente #Mattarella ???? arriva all’aeroporto di Porto per la partecipazione al XV Simposio… - TV7Benevento : Quirinale: Mattarella riceve Metsola, poi incontro con scuole ambasciatrici Europarlamento -… - FranaLi57 : @Quirinale @EP_President @RobertaMetsola @Europarl_IT Se fossimo stati nel febraio 2022, prima della riconferma a P… -