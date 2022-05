Quirinale: la scuola 'Mattarella' e il Presidente, 'intitolata a mio fratello con ben altri meriti' (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Un sorriso ma anche un velo di comprensibile tristezza e commozione da parte del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, quando una studentessa del plesso statale 'Mattarella' di Castellamare del Golfo gli ha posto una domanda durante l'incontro al Quirinale con le scuole ambasciatrici del Parlamento europeo, insieme alla Presidente dell'Assemblea di Strasburgo, Roberta Metsola. "Vorrei rassicurare la Presidente Metsola: l'istituto Mattarella -ha sottolineato il Presidente della Repubblica- non è intitolato a me, ma a mio fratello, che ha ben altri meriti". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Un sorriso ma anche un velo di comprensibile tristezza e commozione da parte del Capo dello Stato, Sergio, quando una studentessa del plesso statale '' di Castellamare del Golfo gli ha posto una domanda durante l'incontro alcon le scuole ambasciatrici del Parlamento europeo, insieme alladell'Assemblea di Strasburgo, Roberta Metsola. "Vorrei rassicurare laMetsola: l'istituto-ha sottolineato ildella Repubblica- non è intitolato a me, ma a mio, che ha ben".

