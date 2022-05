Quei rifiuti ‘spacciati’ come merci” alla Eco-X: l’azienda legata a nomi coinvolti in attività criminose nel settore della gestione dei rifiuti (Di giovedì 5 maggio 2022) Sui personaggi attorno a questa vicenda, e ai loro ruoli, tutti messi nero su bianco nella relazione Antimafia, nelle varie società attorno alla Eco-X è doveroso fare un approfondimento. Lo stesso Salvatore Guglielmino, procuratore speciale di Ecoservizi per l’ambiente srl. ascoltato in presenza del suo difensore il 30 maggio 2017, aveva confermando che le vicende societarie legate alla Eco Servizi per l’Ambiente (ovvero Eco-X) erano dovute a difficoltà finanziarie e che l’azienda commerciava con altre società e personaggi coinvolte in attività criminose nel settore della gestione dei rifiuti. Ecco tutto quello che sappiamo ad oggi. Leggi qui tutti gli approfondimenti e le ultime news sull’incendio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 maggio 2022) Sui personaggi attorno a questa vicenda, e ai loro ruoli, tutti messi nero su bianco nella relazione Antimafia, nelle varie società attornoEco-X è doveroso fare un approfondimento. Lo stesso Salvatore Guglielmino, procuratore speciale di Ecoservizi per l’ambiente srl. ascoltato in presenza del suo difensore il 30 maggio 2017, aveva confermando che le vicende societarie legateEco Servizi per l’Ambiente (ovvero Eco-X) erano dovute a difficoltà finanziarie e checomava con altre società e personaggi coinvolte inneldei. Ecco tutto quello che sappiamo ad oggi. Leggi qui tutti gli approfondimenti e le ultime news sull’incendio ...

